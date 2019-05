Erste Bilder des neuen Ford Focus ST Turnier (FOTO)

Köln (ots) -- Neues, bis zu 206 kW (280 PS) starkes Sportmodell der FordFocus-Baureihe debütiert auch wieder als praktischesKombi-Modell Turnier- Der neue Ford Focus ST Turnier Diesel kostet ab 33.100 Euro, derST Turnier Benziner ist ab 34.100 Euro verfügbarFord stellt erste Bilder des neuen Ford Focus ST Turnier vor. Dasvon Ford Performance entwickelte Kombi-Sportmodell geht mit zweiMotor-Varianten an den Start: einem drehfreudigenEcoBoost-Turbobenziner mit 2,3 Liter Hubraum und 206 kW (280 PS)*sowie einem 2,0 Liter großen EcoBlue-Turbodiesel mit 140 kW (190PS)*. Beide Maschinen bietet Ford mit 6-Gang-Schaltgetriebe an, derEcoBoost-Vierzylinder-Benziner steht darüber hinaus wahlweise auchmit einer 7-Gang-Automatik zur Verfügung.Der neue Ford Focus ST hat sich erneut den Ruf verdient, in punctoFahrwerk und Fahrdynamik die Messlatte seiner Klasse zu sein. Einerder Gründe dafür ist das elektronisch geregelte SperrdifferenzialeLSD (electronic Limited-Slip Differential). Ford setzt diesesSperrdifferenzial serienmäßig für die ST-Benziner-Varianten(Limousine und Turnier) ein - und damit erstmals für einenFronttriebler. Dank der elektronischen Steuerung reagiert das eLSDvorausschauend auf wechselnde Grip-Verhältnisse und setzt dieLenkimpulse des Fahrers besonders schnell und direkt um. Das von BorgWarner entwickelte Sperrdifferenzial ist direkt im Antriebsstrangplatziert. Es reagiert schneller und mit höherer Präzision als einekonventionelle mechanische Differenzialsperre. Anhand zahlreicherSensordaten kann es sogar präventiv aktiv werden und dieDrehmoment-Verteilung optimieren, noch bevor ein Rad an Traktioneinbüßt.Bei den ST-Diesel-Versionen (Limousine und Turnier) kommt dieTorque Vectoring-Technologie zum Einsatz, also der automatische,radselektive Bremseingriff als Unterfunktion des ESP.Premiere im Ford Focus ST feiert der selektive Fahrmodus-Schalterfür bis zu vier Fahrprogramme. Somit kann der Fahrer dieEigenschaften des Autos seinen Wünschen individuell anpassen.Der neue Ford Focus ST Turnier kostet ab 33.100 Euro DieMarkteinführung der vierten Ford Focus ST-Generation in Deutschlandist für Ende Juli 2019 geplant - der ST Benziner mitAutomatikgetriebe kommt voraussichtlich im November 2019 auf denMarkt.Der neue Ford Focus ST Turnier Diesel kostet ab 33.100 Euro, derST Turnier Benziner ist ab 34.100 Euro verfügbar.Link auf weiteres MaterialWeitere Bilder, Informationen und Multimedia-Inhalte zum neuenFord Focus ST stehen auf der Website http://focus.fordpresskits.com/bereit.* Kraftstoffverbrauch des Ford Focus ST in l/100 km (kombiniert):7,9 - 4,8; CO2-Emissionen (kombiniert): 179 - 125 g/kmDie angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Seit dem 1.September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ),das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischerenPrüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhanddes neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszweckenzurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierteSteuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTPermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daherkönnen für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte alsdie hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. 