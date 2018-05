Erste Bilder: Kia Niro EV mit 450 Kilometer Reichweite* (FOTO)

Frankfurt (ots) -Kia hat auf der "International Electric Vehicle Expo" imkoreanischen Jeju erstmals sein neues Elektroauto Niro EV öffentlichpräsentiert, das seine Europapremiere im Oktober auf dem PariserSalon feiert. Der sportliche und vielseitige Crossover kombiniertFahrspaß mit einem modernen, markanten Design und hohem praktischenNutzwert. In Korea wird der neue Kia-Stromer im Laufe der zweitenJahreshälfte eingeführt, in Deutschland rollt er ebenfalls noch indiesem Jahr zu den Händlern.Der Niro EV ist mit der nächsten Generation desKia-Elektroantriebs ausgestattet, bei dessen Fertigung neue, speziellfür Kia entwickelte Produktionstechnologien zum Einsatz kommen. DerE-Crossover ist mit zwei verschiedenen Akkus erhältlich: In derAusführung mit der 64 kWh starken Lithium-Polymer-Batterie* wird erbei voll geladenem Akku eine Reichweite von über 450 Kilometernhaben, mit dem kleineren Batteriesystem (39,2 kWh)* von mehr als 300Kilometern. Die Werte wurden nach dem neuen Testzyklus WLTPermittelt.Wie das preisgekrönte Design des Niro Hybrid (Red Dot Award, iFAward) wurde auch der Hightech-Auftritt des Elektromodells von denKia-Designzentren in Kalifornien und Namyang (Korea) kreiert. DerNiro EV ist optisch an die gleichnamige Studie angelehnt, die Kia imJanuar auf der CES in Las Vegas vorgestellt hat. Zu dencharakteristischen Designelementen gehören der Kühlergrill, derLufteinlass und das pfeilförmige LED-Tagfahrlicht. Der neueElektro-Kia verbindet die praktischen Vorzüge und den ästhetischenReiz eines kompakten Crossover mit einer aerodynamischen Karosserieund elegant geformten Karosserieoberflächen. Die dynamischeFenstergrafik, die kraftvolle Schulterlinie und die muskulöswirkenden Radhäuser sind prägende Merkmale der Seitenansicht.Mit dem Soul EV* hat Kia bereits seit 2014 ein hochentwickeltes,voll ausgereiftes Elektrofahrzeug im Programm. Darüber hinaus hat dieMarke eine Reihe von Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Modellen eingeführtund ist dadurch 2017 zur Nummer zwei Im deutschen Hybridmarktaufgestiegen. Bis 2025 will der Hersteller die Anzahlelektrifizierter Kia-Fahrzeuge auf insgesamt 16 Modelle erweitern.Dazu gehört auch ein Brennstoffzellenfahrzeug für den Massenmarkt,das 2020 eingeführt wird.Dieser Pressetext liegt auch als pdf-Datei bei. HochauflösendesBildmaterial sowie den Text im doc-Format finden Sie unterhttp://press.kia.com/de.Über Kia MotorsDie Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der ältesteFahrzeughersteller Koreas und der neuntgrößte Automobilherstellerweltweit. Die Marke mit dem Slogan "The Power to Surprise" vertreibtihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügt weltweit über 14Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. KiaMotors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjährigerPartner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open. Imdeutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Markedurch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Tochterder Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihrenAbsatz seit 2010 um 75 Prozent gesteigert. 2017 erzielte Kia inDeutschland mit 64.068 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einenMarktanteil von 1,9 Prozent. Im Segment der Hybrid- undElektrofahrzeuge lag der Kia-Marktanteil bei rund 7 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, dieeuropäische Vertriebs- und Marketingorganisation desAutomobilherstellers, die 30 Märkte betreut. Seit 2008 ist Kia inEuropa kontinuierlich gewachsen und setzte hier 2017 rund 472.000Einheiten ab.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagendie 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß dengültigen Garantiebedingungen).* Die genannten Motorisierungen weisen folgende Verbrauchs- undEmissions-Werte auf:Kia Niro EV mit 64-kWh-Batterie (Stand 05/2018)Stromverbrauch kombiniert 13,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0g/kmKia Niro EV mit 39-kWh-Batterie (Stand 05/2018)Stromverbrauchkombiniert 14,3 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/kmKia Soul EVStromverbrauch kombiniert 14,3 kWh/100 km; CO2-Emissionkombiniert 0 g/kmWeitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zuden offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagenkönnen dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen"entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DATDeutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.Pressekontakt:Susanne MickanLeiterin UnternehmenskommunikationTheodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am MainT +49 69 153920 550M +49 172 4159377E susanne.mickan@kia.deOriginal-Content von: Kia Motors Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell