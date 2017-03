München (ots) -In Gastrollen: Wolfgang Fierek und Nepo Fitz in seinerFilmpremiere am Donnerstag, 23. März 2017, um 20:15 UhrIm Wittelsbacher Brunnen in München wird die Leiche einestürkischen Filmstudenten gefunden. Offenbar ist er ertrunken, diesjedoch nicht im Brunnenwasser. Seine Lungen sind gefüllt mit Bier der"Minga Bräu", einer Münchner Traditionsbrauerei, die angeblich nachIstanbul verkauft werden soll.Ein rätselhafter Fall für Pascha (Tim Seyfi) und seine Migra.Während Pius Leipold (Michael A. Grimm) sich mit großem Elan insBrauereimilieu begibt, schlüpft Ermittlerin Jale Cengiz (AlmilaBagriacik) in ein Dirndl, um beim Bierfestival zusammen mit PiusLeipold zu ermitteln. Sie entdeckt das Verhältnis der Sekretärin desGeschäftsführers, Karin Zeil (Barbara de Koy), mit Florian Dietl(Nepo Fitz), dem Sohn des Braumeisters Hannes Dietl (WolfgangFierek), den gleichzeitig auch die Bierkönigin Manuela Weigl (ClaudiaHinterecker) umwirbt. Doch dann wird Manuela Weigl von einemToilettenhäuschen erschlagen. Die zweite Leiche in diesem Fall, derKommissar Pascha auch privat sehr ins Schleudern bringt."Bierleichen. Ein Paschakrimi" ist eine Andreas Bareiss Produktionder TV60 Filmproduktion (Produzenten: Andreas Bareiss, SvenBurgemeister) im Auftrag der ARD Degeto und des BayerischenRundfunks. Die Redaktion haben Stephanie Heckner (BR), Lucia Vogdt(BR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deoderAgentur see4c,E-Mail: office@see4c.de, Tel.: 089/88952782Eine Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten imPressedienst Das Erste in der Rubrik "Pressemappen" zum Download(https://presse.daserste.de).Fotos unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell