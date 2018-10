München (ots) - Allein- oder Koalitionsregierung - wer regiertnach der Landtagswahl in Bayern? Jüngste Umfragen zeigen: Die Kriseder CSU hält an, die Zustimmungswerte fallen weiter. Der amtierendeMinisterpräsident Markus Söder und seine Partei müssen um dieabsolute Mehrheit bangen. Und auch die SPD, Koalitionspartner derUnion auf Bundesebene, befindet sich im historischen Umfragetief.Wie viele und welche Parteien ziehen am 14. Oktober insMaximilianeum ein? Welche Regierungsoptionen ergeben sich? Und welcheAuswirkungen hat das Wahlergebnis auf die Bundespolitik und die GroßeKoalition, die ohnehin von dem ewigen Streit der Koalitionspartnergebeutelt zu sein scheint?Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen imARD-Hauptstadtstudio, diskutiert mit den Generalsekretär/innen undBundesgeschäftsführer/innen der in Fraktionsstärke im Bundestagvertretenen Parteien die Ergebnisse der Wahl und ihrebundespolitischen Auswirkungen. Sie begrüßt zur "Berliner Runde":Annegret Kramp-Karrenbauer (Generalsekretärin der CDU)Markus Blume (Generalsekretär der CSU)Lars Klingbeil (Generalsekretär der SPD)Dr. Bernd Baumann (Erster Parlamentarischer Geschäftsführer derAfD-Bundestagsfraktion)Nicola Beer (Generalsekretärin der FDP)Jörg Schindler (Bundesgeschäftsführer von DIE LINKE)Michael Kellner (Bundesgeschäftsführer von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)Das Erste strahlt die "Berliner Runde" am Sonntag, 14. Oktober2018, um 19:20 Uhr aus. Die Sondersendung ist eine Produktion desARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 fürgehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer liveuntertitelt.Redaktion: Karin Dohr, Thomas BaumannPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell