München (ots) -Im Auftrag der ARD Degeto produziert suedstern Film in Zusammenarbeitmit Rusch & Ramadan GmbH den ersten Fernsehfilm "In Berlin wächstkein Orangenbaum" (AT) mit Kida Ramadan als Regisseur und in derHauptrolle. In weitere Rollen spielen Anna Schudt, Stipe Erceg u.a.Die Dreharbeiten starten Ende August in Berlin und Brandenburg.Zum Inhalt: Arash (Kida Ramadan) wird nach 15 Jahren aus demGefängnis entlassen und hat nur ein Ziel: Er will seinen Anteil desdamaligen Überfalls zurück haben. Da er glaubt, nicht mehr lange zuleben, will er seiner Exfrau Cora (Anna Schudt) eine Perspektivebieten. Die will allerdings nichts mehr von ihm wissen. Er hat siedamals im Stich gelassen, um aus Loyalität gegenüber seinem FreundIvo (Stipe Erceg) ins Gefängnis zu gehen. Was Arash bisher allerdingsnicht weiß: Er ist der Vater von Coras Tochter Juju. Was die abernicht erfahren soll. Nachdem seine Tochter dennoch herausfindet, werArash ist, drängt sie ihn, sie mit nach Berlin zu nehmen, um demlangweiligen Dorfleben und ihrem perspektivlosen Umfeld zuentfliehen. In der Großstadt nähern sich die beiden an. Es entwickeltsich ein Wettlauf gegen die Zeit und Arashs tödliche Krankheit sowieein Kräftemessen mit seinem ehemaligen Partner Ivo - bis Juju einenriskanten Plan entwickelt.Das Drehbuch stammt von Juri Sternburg und Kida Ramadan. Die Kameraführt Ngo The Chau. Produzent ist Marcus Welke (suedstern Film). DieRedaktion verantwortet Carolin Haasis (ARD Degeto).