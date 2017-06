München (ots) - Moderation: Thomas BaumannIm Interview: Bernd Riexinger, ParteivorsitzenderWofür steht und kämpft DIE LINKE, wenige Monate vor derBundestagswahl? Mit welchen Themen will sie bei den Wählerinnen undWählern punkten? Und welche Strömungen setzen sich am Ende durch?Nach dem dreitägigen Treffen der Partei an diesem Wochenende inHannover blickt der 15-minütige "Bericht vom Parteitag" zurück aufBeschlüsse und Debatten, analysiert den Zustand der Partei und ordnet- laute und leise - Zwischentöne ein.Nicht erst zum Parteitag schwebt die Frage nach R2G über denGenossen: Lässt sich das rot-rot-grüne Bündnis von ThüringensMinisterpräsident Bodo Ramelow auf den Bund übertragen? Fest steht:DIE LINKE möchte in einer rot-rot-grünen KoalitionRegierungsverantwortung übernehmen. Doch wie kann das funktionieren,wenn führende SPD-Politiker einem Bündnis mit der LINKEN de factoeine Absage erteilt haben? Mit welchem strategischen Ziel tritt diePartei also an? Darüber sind nicht nur die Parteiflügel uneins. SeitMonaten tobt ein erbitterter Führungsstreit auf oberster Ebene. IstDIE LINKE um ihre Parteispitzen Katja Kipping, Sahra Wagenknecht,Dietmar Bartsch und Bernd Riexinger überhaupt koalitionsfähig?Das Erste sendet die Sondersendung "Bericht vom Parteitag" in derNacht zu Montag, 12. Juni 2017, um 0:20 Uhr. Als Gesprächsgast stelltsich Partei-Chef Bernd Riexinger in der Sendung den Fragen vonModerator Thomas Baumann.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudiosund wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörigeZuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Julia KrittianPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell