Geplante Themen:Raum ist in der kleinsten Hütte... meinte einst Friedrich Schiller. Doch für viele Menschen inder Bundesrepublik ist die Wohnungsfrage inzwischen zu einem fastunlösbaren Problem geworden. Zu wenig Wohnungen, zu hohe Mieten,unbezahlbare Luxussanierungen. Zurzeit fehlen eine Million Wohnungenin Deutschland. Gibt es bezahlbare Alternativen? Warum stagniert dersoziale Wohnungsbau? Volker Schwenck hat sich unter anderem in Wienumgesehen. 62 Prozent der Wiener leben in öffentlich geförderten unddamit günstigen Wohnungen. Warum klappt so etwas bei uns nicht?Bundesbauminister Horst Seehofer, CSU, stellt sich dazu den Fragenvon Thomas Baumann.Deutsch lernen, Kontakt haben, eine Ausbildung machen ... dannkann Integration gelingen. Der 20-jährige Faroq aus Afghanistan machteigentlich alles richtig. Er ist im zweiten Lehrjahr als Koch,engagiert sich in Vereinen, hilft anderen Flüchtlingen. SeinAsylantrag aber wurde abgelehnt. Jetzt fürchtet er, abgeschoben zuwerden. Deutschland braucht aber dringend Arbeitskräfte. Bis Ende desJahres will die Koalition ein Fachkräfteeinwanderungsgesetzbeschließen. Hoffnung für Faroq? Christian Feld war mit Faroqunterwegs. Thomas Baumann wird Bundesinnenminister Horst Seehoferdazu befragen.