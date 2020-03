München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Flüchtlingspolitik - die Zerreißprobe / "2015 darf sich nicht wiederholen." Dasist weitgehend Konsens in der Union. Doch wie umgehen mit den Menschen, die ander türkisch-griechischen Grenze auf einen Weg in die EU hoffen? Was tun für dieKinder und Jugendlichen, die auf griechischen Inseln im Elend gestrandet sind?Während manche CDU-Abgeordnete die Aufnahme von Kindern ermöglichen wollen,sagen andere, man müsse Bilder etwa von Tränengaseinsatz an der Grenze "auch malaushalten". Hat die Flüchtlingssituation erneut das Potenzial, die Union zuzerreißen? Und wie beeinflusst die Diskussion schon jetzt das Rennen um denCDU-Parteivorsitz? Michael Stempfle berichtet.Gesprächsgast: Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen undKandidat für den CDU-ParteivorsitzCorona - Stresstest für das Gesundheitswesen / Das Gesundheitswesen inDeutschland steht bereits unter Stress - Kostendruck und Pflegekräfte-Mangelmachen die Versorgung von Kranken schon in normalen Zeiten immer schwieriger.Nun kommt möglicherweise noch eine Corona-Epidemie auf die Krankenhäuser zu. Wiesollen knappe Kapazitäten verteilt werden, wenn immer mehr Corona-Infizierteintensive medizinische Betreuung brauchen? Werden Kassenpatienten womöglichbenachteiligt? Rächt sich jetzt die Privatisierungs- und Einsparungswelle dervergangenen Jahre? Kerstin Palzer berichtet.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4539777OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell