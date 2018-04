München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Raus aus Hartz IV - Ein Problem für Betroffene und für die SPD /Sechs Millionen Menschen beziehen Hartz IV in Deutschland, daruntersind eine Million Langzeitarbeitslose. Sie suchen teilweise seiteinem Jahrzehnt nach einem Job, aber es klappt einfach nicht. Trotzsinkender Arbeitslosenzahlen, trotz Fachkräftemangels, trotz vielerWeiter- und Fortbildungen. Der Modellversuch "Soziale Teilhabe amArbeitsmarkt" soll Menschen helfen, die so schwer ins Berufsleben zuintegrieren sind, aus Hartz IV herauszukommen. Raus aus Hartz IV, daswürden gerne auch Teile der SPD. Zwei Wochen vor dem Parteitag istdie Diskussion wieder aufgeflammt, wie die Sozialdemokraten mit denHartz-Gesetzen umgehen sollen. Thomas Kreutzmann geht der Frage nach,wie die Zukunft mit Hartz IV im täglichen Leben und in der Politikaussieht. Dazu ein Gespräch mit Manuela Schwesig, SPD,Ministerpräsidentin Mecklenburg-VorpommernDatenklau und kein Ende - was können Deutschland und Europa gegenMissbrauch von Userdaten tun? / Millionen Betroffene weltweit,hunderttausende Betroffene in Deutschland. Wer seine Daten Facebookanvertraut, macht sie praktisch der ganzen Welt zugänglich. Dabei istFacebook längst nicht die einzige Quelle von Daten, die dann vonFirmen oder Parteien genutzt werden. Die Deutsche Post lieferte imWahlkampf an CDU und FDP, die Einwohnermeldeämter helfen auch gernmit persönlichen Daten aus. Was kann der Einzelne, vor allem: Waskönnen die Bundesregierung und die Europäische Union tun, um Daten zuschützen? Ulla Fiebig über die Schwierigkeit, ein Unternehmen wieFacebook zu entflechten und darüber, deutsche Vorstellungen vonDatenschutz international durchzusetzen. Dazu ein Gespräch mit NicolaBeer, FDP-GeneralsekretärinWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell