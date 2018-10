München (ots) - Moderation: Thomas BaumannGeplante Themen:Klimaschutz: Warum der Kohleausstieg Wahlen entscheiden könnteSeit Jahrzehnten schwebt ein Ausstieg aus der Kohle wie einDamoklesschwert über den betroffenen Regionen. Nicht nur Unternehmen,auch die Politik hat Entscheidungen immer wieder vertagt. DieKohlekommission soll damit nun Schluss machen: Der Ausstiegszeitpunktsoll festgelegt und neue Perspektiven sollen aufgezeigt werden.Kommende Woche reist die Kommission ins Braunkohlegebiet in derLausitz. Karin Dohr war kurz vorher da. Sie berichtet über dieStimmung und warum die Parteien sich zum Teil so schwertun, denStrukturwandel aktiv anzugehen.Dazu ein Studiogespräch mit Dietmar Woidke, MinisterpräsidentBrandenburg, SPDVerfassungsschutz: Warum die Behörde unter Druck stehtNicht erst seit der Personalie Maaßen gibt es Kritik amVerfassungsschutz. Schon die Aufklärung der NSU-Mordserie brachteMissstände ans Licht bis hin zum Vorwurf, der Verfassungsschutz seiauf dem rechten Auge blind - und ganz aktuell tauchen im Fall Amriimmer wieder Ungereimtheiten auf. Die Frage, ob es einenVerfassungsschutz in dieser Form braucht, rückt deshalb stärker inden Fokus. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an denInlandsnachrichtendienst: Die Extremisten kommunizieren häufigverschlüsselt und deren Gewaltbereitschaft nimmt zu. Michael Stempfleerläutert die Reformvorschläge und welche Herausforderungen aufden/die neue/n Amtschef/in zukommen.Studiogast zu diesem Thema ist Armin Schuster, Vorsitzender desParlamentarischen Kontrollgremiums des Deutschen Bundestages, CDUWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell