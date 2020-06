München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Auto, Arbeit, Abgase / Die Deutschen und ihr Auto. Ein enges emotionales Verhältnis, aber auch eines von extrem großer wirtschaftlicher Bedeutung. Millionen Arbeitsplätze hängen daran - nicht nur deshalb war das Verhältnis von Politik und Automobilindustrie jahrzehntelang oft innig. Doch die Automobilindustrie scheint in Dauer-Negativ-Schlagzeilen zu sein - Dieselmanipulationen, Managergehälter, überhöhte Bonuszahlungen. Und jetzt, wo wegen der Coronakrise Fahrzeuge im Wert von vielen Milliarden Euro unverkauft in Deutschland stehen, gibt es die erhoffte Kaufprämie im neuen Konjunkturpaket nur eingeschränkt. Thomas Kreutzmann über eine Branche in Existenzangst. Studiogast: Norbert Walter-Borjans, Parteivorsitzender, SPDFremde Freunde / Rassenunruhen in den USA, ein Präsident, der spaltet, statt zu einen. Ehemalige Präsidenten und sogar der ehemalige Verteidigungsminister James Mattis distanzieren sich öffentlich. Und wir? Sehen zu, wie sich die Situation unseres engsten Verbündeten immer mehr verschärft. Haben wir überhaupt Einfluss auf die USA? Wollen wir das oder hat sich die deutsch-amerikanische Freundschaft auseinandergelebt? Stephan Stuchlik über ein schwieriges Verhältnis.Corona und die Not der Entwicklungsländer / In Deutschland waren die Geschäfte während des Lockdowns geschlossen - in den sogenannten Entwicklungsländern aber waren gleich ganze Fabriken stillgelegt, weil deutsche Warenhäuser und Geschäfte massenhaft Bestellungen stornierten. Corona trifft zum Beispiel Bangladesch gleich doppelt schwer. Volker Schwenck über die Anforderungen an die Entwicklungspolitik in Zeiten von Corona. Dazu ein Live-Gespräch mit Gerd Müller, Entwicklungshilfeminister, CSUWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4615431OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell