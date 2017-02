München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Außenpolitik in Zeiten der Krise - wohin steuert der neueAußenministerEin unberechenbarer US-Präsident Trump, der neu aufflackerndeKonflikt in der Ost-Ukraine, ein gespanntes Verhältnis zu Russland.Eine Europäische Union, die nach Brexit und Griechenlandkrise umEinheit ringt, Syrien, Türkei, Iran - die Liste der Brennpunkte istlang und wird immer länger. Wie positioniert sich der neueAußenminister? Welche Schwerpunkte wird Gabriel setzen? UnsereAutorin Marion von Haaren mit einer Analyse der aktuellen Krisenherdeund Gabriels bisheriger Standpunkte.Autorin: Marion von HaarenDazu ein Gespräch mit Sigmar Gabriel, SPD, BundesaußenministerGemeinsamer Wahlk(r)ampf - die Union auf der Suche nach HarmonieEin Versöhnungstreffen wird es wohl nicht, wenn am Sonntag und Montagdie Spitzen von CDU und CSU zusammenkommen. Denn weder Angela Merkelnoch Horst Seehofer sind von ihren Positionen erkennbar abgerückt.Deswegen haben die Generalsekretäre auch ein neues Wort erfunden -Zukunftstreffen. Angesichts eines stärker werdenden SPD-KandidatenSchulz will man sich offenbar jetzt für den Wahlkampf zusammenraufen.Unser Autor Oliver Köhr hat an der Basis von CDU und CSU gehorcht underklärt die Brüche und Risse in der Union.Autor: Oliver KöhrDazu ein Schaltgespräch mit Oliver Köhr, ARD-Hauptstadtstudio, vorOrt in MünchenWeitere Informationen zur Sendung finden Sie direkt nachAusstrahlung unter www.berichtausberlin.dePressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell