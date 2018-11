München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Herbstliche Frühlingsgefühle in der CDU / Seitdem Kanzlerin Merkelbereit ist, den Weg an der Parteispitze freizumachen, sind vieleMitglieder vor allem an der Basis elektrisiert. Die Hoffnung, von den24 Prozent in den Umfragen endlich wieder zur alten Formaufzusteigen, ist groß. Der Kandidat Merz erscheint da einigen alsVerheißung. Egal ob ältere oder junge Mitglieder, viele an der Basislässt er von den guten alten 40-Prozent-Zeiten träumen. Warum ist dasso? Welche Inhalte verbinden CDU-Anhänger mit den drei Anwärtern aufden Parteivorsitz? Lea Busch und Iris Marx haben sich bei der CDU imSüdwesten Deutschlands umgehört.Warten auf die nächste Gelegenheit / Vor einem Jahr wurde imRegierungsviertel über eine Jamaika-Regierung aus Union, FDP undGrünen verhandelt. Und dann wurde doch die SPD in die Pflichtgenommen. Der Abtritt von Angela Merkel als Parteivorsitzende läutetjetzt eine neue Ära ein. Und alle damals beteiligten Parteien schauennun auf die CDU. Sie reflektieren, sondieren und rätseln, welcheAuswirkungen der Personalwechsel an der Spitze der CDU haben könnte.Es ist eine neue, bei allen ganz unterschiedliche Dynamik: Auf dereinen Seite steht die mit ihrer Regierungsrolle hadernden SPD, aufder anderen die mittlerweile in Richtung Volkspartei marschierendenGrünen und eine FDP, die Morgenluft wittert. Und bei der CSU gehtwomöglich bald auch ein Parteivorsitzender. Marie von Mallinckrodtüber den Berliner Zwischenzustand.Dazu als Gesprächspartner: Günther Oettinger, CDU,EU-Haushaltskommissar und Annette Widmann-Mauz, CDU, Vorsitzende derFrauen-UnionWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell