München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Was passiert beim Diesel? / Spätestens am Montag soll feststehen,was Diesel-Besitzer von Politik und Autoindustrie erwarten können. Obes etwa Hardware-Nachrüstungen allein auf Kosten der Hersteller gebenwird, diese zentrale Frage ist bis zuletzt umstritten. Gleichzeitigdrohen in mehreren Großstädten Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge, wasdie Besitzer vor neue Probleme stellt. Das Thema entwickelt sich auchzum heißen Wahlkampf-Schlager und erhöht somit den Druck auf diePolitik, endlich aktiv zu werden. Was denkbar ist und was Betroffeneerwarten, darüber berichtet Autorin Kirsten Girschick.Was macht Merkel? / Ob die Abwahl des Unions-FraktionsvorsitzendenVolker Kauder nun ein Denkzettel für Angela Merkel sein sollte odernicht, sie selbst hat das Ergebnis als Niederlage aufgefasst. Kurzzuvor hatte Merkel bereits Fehler in der Angelegenheit Maaßeneingeräumt. Die Kanzlerin wirkt angezählt und es stellt sich dieFrage, wie sie damit umgehen wird. Hinwerfen oder durchhalten bis zumSchluss? Und wie wird sie auf die wachsende Unruhe in den eigenenReihen reagieren? Oliver Köhr und Tom Schneider mit einer Analyse undmöglichen Szenarien.Interviewgäste von Tina Hassel sind:Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende von B'90/Die Grünen,und Volker Bouffier, CDU-Ministerpräsident von Hessen.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaB