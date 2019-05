München (ots) - Moderation: Oliver KöhrGeplante Themen:Ihr da oben - wir woanders: Schaffen es die etablierten Parteiennoch, junge Menschen zu erreichen?Ein YouTube-Video, das inzwischen über 13 Millionen Mal angeklicktwurde, scheint die Politik aufzumischen. Plötzlich ist Klimaschutzdoch ein wichtiges Thema, plötzlich erkennt man, dass man mit denjungen Leuten, die inzwischen ihre ganz eigenen Kommunikationswegehaben, doch ins Gespräch kommen sollte. Aber momentan scheint es so,als würde alles nur noch schlimmer werden. Die CDU-VorsitzendeAnnegret Kramp-Karrenbauer hat mit ihren Bemerkungen übers Internetdie Häme und den Zorn Vieler auf sich gezogen. Welche Chancen hat diePolitik, digital erfolgreich zu sein? Kristin Becker über die Suchenach richtigen Kommunikationswegen.Grün oder BlauNach den Europawahlen scheint die Bundesrepublik zweigeteilt zu sein.Die Grünen erstarkten im Westen, die AfD im Osten. Altenburg inThüringen und Ellund in Schleswig-Holstein - beide Gemeinden gleichensich, die jeweilige Region ist strukturschwach, die Probleme wie z.B. beim öffentlichen Nahverkehr sind ähnlich. Und doch erreicht inder einen Gemeinde die AfD 27%, in der anderen Gemeinde die Grünen30%. Was ist da los? Tom Schneider und Martin Schmidt haben mit denMenschen dort gesprochen.Dazu ein Schaltgespräch mit Michael Kretschmer, MinisterpräsidentSachsen, CDUWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell