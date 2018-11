München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Solidarität der Generationen oder freies Spiel der Märkte? DieZukunft der RenteFriedrich Merz empfiehlt den Deutschen, mehr private Vorsorge mitAktien zu betreiben - auch wenn das für Geringverdiener kaum eineOption sein dürfte und das Vertrauen in Banken und Börsen spätestensseit der Finanzkrise dramatisch eingebrochen ist. Der Spitzenmanager,der gerne auch an die Spitze der CDU will, arbeitet derzeit für diegrößte Kapitalbeteiligungsgesellschaft der Welt und fordert seitLangem mehr Deregulierung für die Finanzmärkte. Thomas Kreutzmannbeleuchtet, was das für die Zukunft der Altersvorsorge bedeutet, undfragt nach Alternativen.Endspurt um den Vorsitz - wie stehen die Chancen der Kandidaten fürdie CDU-Spitze?Den konservativen Millionen-Euro-Mann oder doch lieber diebodenständige Merkel-Vertraute? Oder den Generationswechsel mit demnicht mehr ganz so jungen Wilden? Welche Parteispitze wünscht sichdie Union selbst? Frauen hadern mit Merz, der Wirtschaftsflügel mitKramp-Karrenbauer, Altvordere mit Spahn. Mit welchem Kopf kann dieUnion Wahlen gewinnen? Kirsten Girschick horcht in die Partei undanalysiert, wie groß die Unterstützung für die Kandidaten in derUnion wirklich ist und warum Friedrich Merz womöglich mehr Schwächenhat, als man denkt.Zu beiden Themen spricht Tina Hassel im "Bericht aus Berlin" mitFriedrich Merz, Kandidat für den CDU-ParteivorsitzRedaktioneller Hinweis: Das Interview mit Friedrich Merz wirdvoraussichtlich bereits gegen 18:00 Uhr vorliegen und dann vomARD-Hauptstadtstudio im Wortlaut und über tagesschau.de verbreitet.Es kann auszugsweise und unter Quellenangabe "Bericht aus Berlin"dann sofort verwendet werden.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell