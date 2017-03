München (ots) - Moderation: Thomas BaumannGeplante Themen:Bundesfernstraßengesellschaft: Revolution im Autobahnbau / Nahezulautlos schleicht derzeit ein Gesetzesvorhaben durch Kabinett undParlament, das eine Revolution für den Bau von Autobahnen bedeutet.Eine Bundesautobahngesellschaft - gespeist durch die Einnahmen ausPkw- und Lkw-Maut - soll zukünftig für den Bau und Erhalt derAutobahnen zuständig sein. Bislang haben das die Bundesländer selbstin Auftrag gegeben. Zentral gesteuert, verspricht die RegierungBeschleunigung und Kosteneinsparungen für die Bauprojekte. Diesogenannte Infrastrukturgesellschaft ist angebunden an einMega-Gesetzespaket mit 13 Grundgesetzänderungen, das im Mai imBundestag verabschiedet werden soll. Obwohl bereits im Kabinettgebilligt, musste sich der Koalitionsausschuss noch einmal damitbeschäftigen. Heftiger Protest kam bis zuletzt aus den Reihen derHaushälter der Koalition, die eine Verselbstständigung derGesellschaft verhindern wollten. (Autorin: Ulla Fiebig) Dazu einSchaltgespräch mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas OppermannFDP - alter Wein in neuen Schläuchen? / Die FDP - nie wiederschrill, nie wieder oberlehrerhaft, nie wieder mitregieren um jedenPreis - die Partei wollte aus den Niederlagen der Vergangenheitlernen. Hat sie das auch getan? Wofür stehen die liberale Partei undihr junger Chef, Christian Lindner? Das Wahlprogramm ist frisch aufdem Markt, entscheidende Wahlen in Schleswig-Holstein undNordrhein-Westfalen stehen an, nachdem die FDP im Saarland bereitseine empfindliche Niederlage einstecken musste. Mit welchen Themenwollen die Liberalen punkten und mit welchem Personal treten sie an?Kann der neue Parteichef die Partei wieder zurück in den Bundestagführen? (Autorin: Ariane Reimers) Dazu ein Schaltgespräch mit demFPD-Parteivorsitzenden Christian LindnerWeitere Informationen zur Sendung finden Sie direkt nachAusstrahlung unter www.berichtausberlin.Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell