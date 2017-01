München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Die neue SPD - hohe Erwartungen an den Kandidaten Schulz / Endlichwieder mit Optimismus in den Wahlkampf ziehen - die Sozialdemokratenverbreiten derzeit gute Stimmung. Mit Martin Schulz sei nun endlicheiner gefunden, der mit Angela Merkel konkurrieren könne. Aber vermagder Kanzlerkandidat, nachhaltig Hoffnung zu verbreiten? Ist erwirklich die Lichtgestalt, die die SPD aus ihren Umfragetiefsherausholen kann? Unsere Autoren Marie-Kristin Boese und Moritz Rödlewaren an der sozialdemokratischen Basis unterwegs, trafen Jusos,Stahlarbeiter und ergraute SPD-Stammwähler und sprachen mit ihnenüber ihre Erwartungen. Dazu ein Gespräch mit Olaf Scholz, SPD, ErsterBürgermeister Hamburg und stellv. ParteivorsitzenderDie Bundeswehr am Limit - zu wenig Personal, schlechtes Material /Gerade hat der Bundestag beschlossen, den Mali-Einsatz auszuweiten.Deutsche Hubschrauber sind bereits auf dem Weg nach Afrika, eindeutsches NATO-Bataillon verlegt nach Litauen, die Marine ist schonin diversen Missionen unterwegs. Die Armee ächzt unter den wachsendenBelastungen. Die von der Verteidigungsministerin angekündigte"Trendwende Personal und Material" ist zu langsam, konstatiert derWehrbeauftragte in seinem Bericht. Wohl auch deswegen bekommt er mehrBeschwerden aus der Truppe. Es ist die zweithöchste Vorgangsquotenach 1959. Autorin Eva Lodde hat mit Soldaten gesprochen. Dazu einGespräch mit Agnieszka Brugger, Bündnis 90/Die Grünen, MdBWeitere Informationen zur Sendung finden Sie direkt nachAusstrahlung unter www.berichtausberlin.dePressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell