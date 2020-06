München (ots) -Moderation: Oliver KöhrGeplante Themen:Merkels letzter großer Aufschlag? - Die EU-Ratspräsidentschaft Am 1. Juli übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Angela Merkel wird zum letzten Mal in ihrer politischen Karriere den Vorsitz haben. Die Probleme sind vor allem wegen Corona gewaltig. Christian Feld über Merkels letzten großen AufschlagLive im Studio: Annalena Baerbock, Parteivorsitzende B'90/Die GrünenFleisch und Politik Die Missstände in der Fleischindustrie sind seit Jahren bekannt. Nach den Corona-Ausbrüchen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind die Forderungen nach Verbesserungen groß. Wird sich jetzt wirklich etwas ändern? Tom Schneider berichtet. Dazu: Ralph Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender, CDU/CSUWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4635562OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell