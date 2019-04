München (ots) - Moderation: Oliver KöhrGeplantes Thema:Europawahl: Zwischen Richtungsentscheidung und DesinteresseDie Europäische Union steht vor einer Schicksalswahl. So zumindestbeschreiben die Abstimmung am 26. Mai die Parteien, die jetzt in dieintensive Phase des Wahlkampfes starten. Es gehe um nicht weniger alsdie Zukunft Europas, sagen Pro-Europäer und Europa-Kritiker unisono.Doch die Wählerinnen und Wähler scheinen trotz der ausgerufenenDramatik desinteressiert. Umfragen deuten auf eine schwacheWahlbeteiligung hin, und die Spitzenkandidaten sind dem Wahlvolkweitgehend unbekannt. Wie erklären die Kandidatinnen und Kandidatenden Wählern, dass Europa wichtig ist? Der "Bericht aus Berlin"begleitet Markus Pieper (CDU) und Arne Lietz (SPD) imWahlkampf-Alltag. Beide sitzen bereits im Europa-Parlament. Dochgelingt es ihnen zu vermitteln, was die EU in ihren Regionen, in NRWund Sachsen-Anhalt, bewirkt? Christian Feld hat die beiden Kandidatenbeobachtet.Ellis Fröder und Peter Dalheimer zeigen, wie Brüssel in denvergangenen fünf Jahren über wichtige Alltagsfragen der Bürgerinnenund Bürger entschieden hat: Gerade wurde ein teilweises Verbot vonEinwegplastik auf den Weg gebracht und der Wegfall derHandy-Roaming-Gebühren verbilligt die Kommunikation, etwa aus demUrlaub. Und auch wenn Europa-Entscheidungen verschleppt werden,merken das die Menschen: Uneinigkeit in der Flüchtlings-, Steuer-oder Wirtschaftspolitik kostet Stabilität und Wachstum, sagendiejenigen, die ein starkes Europa verteidigen.Darüber spricht Oliver Köhr mit Franziska Keller,Europa-Spitzenkandidatin B'90/Grüne und Maximilian Krah,Europa-Kandidat der AfD.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell