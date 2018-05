München (ots) - Moderation: Thomas BaumannGeplante Themen:BAMF inside: Braucht das Bundesflüchtlingsamt einen komplettenNeuanfang?Die Kritik am Bundesamt für Migration und Flüchtlinge reißt nicht ab.Nach der Außenstelle Bremen deuten sich Unregelmäßigkeiten auch inzahlreichen weiteren Städten an. Unser Autor Thomas Kreutzmann hatmit Entscheidern und Verwaltungsrichtern gesprochen - und kommt zuder Erkenntnis: Ob ein Asylbewerber anerkannt wird oder nicht,gleicht einem Lotteriespiel. Zum einen beim BAMF, wo der Druck ausder Politik erheblich ist, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und woes - je nach politischer Ideologie - einen gewaltigen Unterschiedmacht, ob ein Fall in Bremen oder Bayern zur Entscheidung vorliegt.Zum anderen im Falle einer Klage vor Gericht: Die Richter sindteilweise uneins über die Kriterien, selbst innerhalb einer Kammerwird unterschiedlich entschieden und erst recht zwischen denBundesländern. Braucht es also einen kompletten Neuanfang im Umgangmit Flüchtlingen und Asylverfahren?Dazu ein Gespräch mit Boris Pistorius, Innenminister Niedersachsen,SPDMachtkampf bei der Linken: Eskalation oder weiter so?Innerhalb der Linken tobt seit Monaten ein Machtkampf, der mal mehr,mal weniger deutlich sichtbar wird. Im Zentrum des Streits stehen dieFraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht und Parteichefin KatjaKipping, die sich persönlich in gegenseitiger inniger Abneigungverbunden sind. Aber auch Inhaltliches trennt: Wagenknecht hat sichin der Flüchtlingspolitik deutlich gegen die Parteilinie positioniertund beharrt auf ihrer Haltung. Die Parteiführung warf ihr daraufhinRassismus vor. Über all dem schwebt die Frage: Was ist eigentlichlinks? Da Wagenknechts Antwort auf diese Frage unvereinbar mit dervon Kipping und Co-Chef Riexinger scheint, droht Wagenknecht mit derGründung einer linken Sammlungsbewegung. In zwei Wochen beimParteitag in Leipzig könnte es zum Showdown kommen. Julia Krittianfragt: Steht die Linke vor einer Spaltung?Dazu ein Gespräch mit Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende DieLinke.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell