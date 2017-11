München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Auf dem Weg zur Großen Koalition? An der Parteibasis von SPD undCDU / Die Kanzlerin will Kanzlerin bleiben und braucht einen neuenPartner. Die SPD hat bisher eine Große Koalition ausgeschlossen,zeigt sich jetzt aber offener. Kurskorrekturen sind also denkbar,allerdings muss dafür die SPD-Basis ins Boot geholt werden. Geht dasmit inhaltlichen Versprechungen? Die große Rentenreform, dieBürgerversicherung, Erhöhung des Mindestlohns? Oder läuft es doch aufeine von der SPD tolerierte Minderheitsregierung hinaus? Oliver Köhrund Marie von Mallinckrodt hören sich an der Partei-Basis um, ob SPDund CDU zusammenkommen können. Dazu ein Gespräch mit Volker Kauder,CDU, FraktionsvorsitzenderStellenabbau und Werksschließung - wie viel Verantwortung zeigtdie deutsche Wirtschaft? / In einer politisch schwierigen Lage hatSiemens massive Stellenkürzungen angekündigt, die eine ganze Regionaus dem Gleichgewicht bringen könnten. Dabei geht es den großendeutschen Konzernen gut, die Wirtschaft brummt. Und die Verbändeermahnen die Politik zu mehr Stabilität und wünschen eine rascheRegierungsbildung. Wiegen Profite höher als soziale Verantwortung?Ulla Fiebig hat sich mit Unternehmern, Gewerkschaften undBeschäftigten getroffen. Dazu angefragt ein Gespräch mit DieterKempf, Präsident des BDIPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell