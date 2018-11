München (ots) - Moderation: Thomas BaumannGeplante Themen:Ärgernis Deutsche Bahn: Macht der Bund Druck? / Die Bahn kommt ...zu spät. Im Oktober waren nur knapp 72 % der Züge pünktlich - dabeiwollte die DB dieses Jahr eigentlich ein Ziel von 82 % erreichen. Derzuständige Verkehrsminister mahnt Fortschritte an und in dieser Wochetritt der Aufsichtsrat gleich zwei Tage lang zusammen. JederVorstand, so heißt es, muss zum Rapport. Baustellen gibt es viele:Die Schienennetzknoten und Stellwerke müssen ausgebaut werden, ebensodie digitale Technik - und es fehlt an neuen Zügen. Das alles kostetMilliarden und die Bahn ist bereits mit 20 Milliarden Euroverschuldet. Thomas Kreutzmann über ein Unternehmen in der Krise.Dazu live im Studio der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, CemÖzdemir, B'90/Die GrünenDer Migrationspakt - eine Kommunikationspanne? / Fast schonleidenschaftlich hat sich die Kanzlerin diese Woche in derHaushaltsdebatte für Multilateralismus und den Migrationspaktausgesprochen. Er sei eine Win-Win-Situation und am Ende rechtlichnicht bindend. Doch längst ist das Thema emotional besetzt. ImInternet kursieren Verschwörungstheorien, die AfD warnt: Ziel desMigrationspakts sei - Zitat - "Umsiedlung". Und im CDU-internenParteivorsitzenden-Wettkampf entfaltet das Thema eine ganz neueDynamik. Ist der Migrationspakt das TTIP-Chlorhühnchen des Jahres2018? Christian Feld analysiert Kommunikationsfehler. Dazu sprichtModerator Thomas Baumann mit Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell