München (ots) - Moderation: Thomas BaumannGeplante Themen:Fehlende Wohnungen, steigende Mieten - Probleme deutscher BaupolitikIn vielen deutschen Großstädten gibt es zu wenig bezahlbareWohnungen, weil immer mehr Menschen in Ballungszentren drängen.Deswegen will die Große Koalition jetzt den Bau von Eigenheimen fürFamilien fördern, außerdem will sie zwei Milliarden Euro in densozialen Wohnungsbau mit günstigeren Mieten stecken. Das sindallerdings mittelfristige Lösungsansätze. Parallel dazu soll dieMietpreisbremse verschärft werden. Das Instrument hat sich bislangals weitgehend wirkungslos erwiesen, weil Vermieter es leicht umgehenkönnen und Mieter den umständlichen Weg einer Klage gehen müssten.Was bleibt also Betroffenen? Was erwarten sie von der Politik? VolkerSchwenck war auf dem Berliner Wohnungsmarkt unterwegs.Dazu ein Gespräch mit der Bundesministerin für Justiz undVerbraucherschutz, Katarina Barley, SPDEinsatz in Afghanistan - wozu müssen mehr deutsche Soldaten an denHindukusch?Für viele galt der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr schonweitgehend als beendet. Immer weniger Soldaten, ein immerbegrenzteres Aufgabengebiet für die deutschen Soldaten. Es schien nurnoch eine Frage der Zeit, bis sich die Bundeswehr komplett aus demLand am Hindukusch zurückzieht. Aber jetzt hat der Bundestag dieObergrenze der dort stationierten deutschen Soldaten angehoben - von980 auf 1300. Hintergrund ist die Sicherheitslage, die immerschlechter wird. Es kommt häufiger zu Anschlägen, wer es sich leistenkann, lässt in Kabul das Auto stehen, meidet die Straßen und nimmtdas Flugtaxi. Die Bundeswehr soll nun mehr afghanischeSicherheitskräfte ausbilden. Was kann diese Strategie derVerteidigungsministerin bringen? Wie erleben die deutschen Soldatenvor Ort die Situation? Ariane Reimers berichtet.Dazu ein Gespräch mit Jörg Meuthen, AfD-Bundessprecher