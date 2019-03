Finanztrends Video zu



München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Klimaschutz und Mobilität: Liefert Scheuer? / Will Deutschlandseine Klimaziele erreichen, braucht es vor allem in derVerkehrspolitik radikale Veränderungen. Doch der zuständige Ministersagt vor allem, was er nicht will: kein Tempolimit, keine Fahrverboteund keine steigenden Kosten für Autofahrer. Industrie undUmweltschützer sind sich einig: So wird Andreas Scheuer es nichtschaffen, den Ausstoß von Treibhausgasen im Verkehr bis 2030 um 40Prozent zu senken. Bis zum Jahresende wird Scheuer liefern müssen.Sonst platzt das verabredete Klimaschutzgesetz und damitmöglicherweise auch die Koalition. Kirsten Girschick berichtet übereinen Minister, der nichts mehr fürchtet als den Zorn der Autofahrer.Darüber spricht Tina Hassel mit dem Vorsitzenden desVerkehrsausschusses, Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen).Nach dem Attac-Urteil: Was ist gemeinnützig? / In Sonntagsredenwerden sie gelobt: Vereine und Organisationen, die sich für diebedrohte Demokratie einsetzen. Doch nach dem Urteil desBundesfinanzhofs gegen die globalisierungskritische OrganisationAttac fürchten viele um ihre Existenz. Denn politisches Engagementsoll zukünftig nur noch sehr eingeschränkt möglich sein, will man dieGemeinnützigkeit nicht riskieren. Die AfD jubelt, Verfassungsrechtlerschlagen Alarm. Denn die Angst vor dem Verlust der Gemeinnützigkeitkönnte bei vielen Gruppen zu einer Schere im Kopf führen, sich ausden politischen Debatten zukünftig rauszuhalten. (Autor: Arnd Henze)Darüber spricht Tina Hassel mit dem Parlamentarischen Geschäftsführerder CSU-Landesgruppe, Stefan Müller.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaB