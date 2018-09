München (ots) - Moderation: Thomas BaumannGeplante Themen:Wie sich die Politik von den Bürgern entfremdet - Plädoyer füreine neue Politik / "Wir haben verstanden!" Markige Worte am Beginndieser Großen Koalition: SPD, CDU und CSU versprachen einen neuenAufbruch. Was folgte, erscheint immer mehr Bürgern wie ein langerAbstieg in immer neue Umfragetiefen und zu politischen Umgangsformen,die Teile der Koalition öffentlich als Farce, peinlich oder zumFremdschämen bezeichnen. Tamara Anthony und Lea Busch überRegierungskrisen im Wochenrhythmus.Dazu ein Gespräch mit einem, der mehr ehrliche Auseinandersetzungwill: Der CDU-Fraktionsvize Ralph Brinkhaus tritt am Dienstag an, umFraktionschef Kauder herauszufordern. Bei der SPD hingegen fordernimmer größere Teile der Basis die Fraktionsvorsitzende heraus, wollendie Koalitionsvereinbarung zu Maaßen rückgängig machen. Wie festsitzt Andrea Nahles noch im Sattel? Auch das Thema im "Bericht ausBerlin".Wie der Erdogan-Besuch auch die türkische Gemeinde spaltet / ZweiMeinungen zu einem Besuch: "Ich bin gar kein Erdogan-Fanboy", sagtKemal Capaci aus Köln. Trotzdem wird auch er ihn voll Freude undgerne auch mit "mein Präsident" willkommen heißen, wenn Erdogankommende Woche die Ditib-Moschee in Köln-Ehrenfeld besucht. DassErdogan in der Türkei mit harter Hand herrscht und immer mehrFreiheiten einschränkt, das müsse man verstehen: Es gebe eben auchgroße Probleme dort. Das sieht der Bundestagsabgeordnete Cem Özdemirvon den Grünen ganz anders. Erdogan habe die Türkei in ein Land "mitZensur, Willkür, Vetternwirtschaft und Autokratie" verwandelt. Er seikein normaler Präsident in einer Demokratie und dürfe so auch nichtempfangen werden. Der türkische Präsident und sein bevorstehenderBesuch spalten die gar nicht so kleine Minderheit der Deutschen mittürkischen Wurzeln. Autor: Volker SchwenckWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell