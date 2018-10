München (ots) - Moderation: Thomas BaumannGeplante Themen:Im Niemandsland der Politik - Union und SPD zwischen denLandtagswahlen in Bayern und Hessen / Nach dem Wahldebakel für Unionund SPD in Bayern steht nun die Landtagswahl in Hessen vor der Tür.Gebannt schauen die Volksparteien nach Wiesbaden, denn das Ergebniskönnte die politische Statik nicht nur in Hessen ins Wanken bringen.In den Umfragen jedenfalls schrumpfen SPD und CDU immer weiter,während die Grünen ungeahnte Höhen erklimmen. Wie positionieren sichdie schwindenden Sozialdemokraten und die schwächelnde CDU imWahlkampf auf den letzten Metern und welche Bedeutung hat dasErgebnis für die Bundespolitik? Thomas Kreutzmann fühlt in Hessen denpolitischen Puls der Parteien und hinterfragt, welche Folgen die Wahlfür die Große Koalition in Berlin haben könnte.Von Geld und Grundgesetz - Wie der Föderalismus Milliardenhilfendes Bundes für die Länder verhindern könnte / Marode Schulen undunbezahlbare Wohnungen - mit viel Geld will der Bund den Ländern beider Bekämpfung dieser Probleme unter die Arme greifen. Doch derfinanzielle Segen aus Berlin kommt nicht überall gut an, geht es dochum die Kernkompetenzen der Bundesländer. Laut Grundgesetz darf derBund sich dort nicht inhaltlich oder finanziell einmischen -Kooperationsverbot heißt dieses Prinzip. Die Große Koalition willdeshalb das Grundgesetz ändern. Doch der frühere Präsident desBundesverfassungsgerichtes, Hans-Jürgen Papier, warnt vor einerAufweichung der Verfassung. Und auch in der Opposition gibt eskritische Stimmen. Iris Marx untersucht, ob der dringend notwendigeModernisierungsschub für Schulen und der Bau von bezahlbarenWohnungen am Föderalismus scheitern könnte.Zu beiden Themen im Gespräch: Malu Dreyer, SPD,Ministerpräsidentin Rheinland-PfalzWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell