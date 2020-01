München (ots) - Moderation: Oliver KöhrGeplante Themen:Libyen-Konferenz / Seit Jahren tobt in Libyen ein Bürgerkrieg - dieBundesregierung will am Sonntag zwischen den Konfliktparteien undinternationalen Akteuren vermitteln. Die große Sorge: Eine Situation wie inSyrien könnte die Flüchtlingsbewegungen aus Afrika anfachen. Bis heute hatEuropa sein Asylsystem nicht reformiert. Michael Stempfle über den deutschenSpagat zwischen Libyen-Krise und EU-Asylrechtsreform. Gesprächsgast: DietmarBartsch, Fraktionsvorsitzender Die Linke.Kabinettsumbildung? / Söder drängelt, Merkel bremst, die SPD schweigt. DerCSU-Chef hat die Debatte um eine Kabinettsumbildung erneut angefacht - undplädiert dafür, die Kanzlerkandidatur bereits im Sommer festzulegen. Wie geht esweiter im Machtpoker um die Zeit nach Merkel? Kristin Schwietzer und MoritzRödle mit einer AnalyseWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4495240OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell