Moderation: Thomas BaumannGeplante Themen:Das unendliche Griechenland-Drama / Eigentlich wollten sich dieFinanzminister der Eurozone am Montag in Brüssel über weitere Hilfenfür Griechenland verständigen. Doch noch sind entscheidende Fragenoffen. So besteht der IWF auf einen Schuldenschnitt für Griechenland,den lehnt Finanzminister Schäuble vehement ab. Auf den IWF verzichtenwill die Unionsspitze aber nicht - dabei hatten die eigenenFachpolitiker genau das angeregt. Und während Europa noch streitet,wirbt der konservative griechische Oppositionsführer Mitsotakis indieser Woche in Gesprächen mit Merkel, Schäuble und derUnionsfraktion für Unterstützung bei Neuwahlen. (Autor: AxelFinkenwirth)Arm in einem reichen Land / In dieser Woche meldet dasStatistische Bundesamt wieder einen Höchststand: 43,7 MillionenBeschäftigte in Deutschland - wegen der guten Konjunktur und derbrummenden Dienstleister. Doch der Aufschwung erreicht längst nichtalle. Jeder Fünfte hierzulande ist von Armut oder sozialerAusgrenzung bedroht. So holen etwa 1,5 Millionen Menschen regelmäßigEssen bei den Tafeln ab. In Städten wie Cottbus gibt es mittlerweileextra Öffnungszeiten für Erwerbstätige, weil der Lohn nicht zumtäglichen Leben reicht. (Autorin: Tamara Anthony)Zu beiden Themen ein Gespräch mit Bundesfinanzminister WolfgangSchäuble, CDUWeitere Informationen zur Sendung finden Sie direkt nachAusstrahlung unter www.berichtausberlin.de