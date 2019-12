München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Ausländische Fachkräfte: Weiter hohe Hürden / Die Kanzlerin warb in Indien umsie, Gesundheitsminister Spahn in Mexiko: So viele Fachkräfte fehlen inDeutschland, dass die Lücken allein mit europäischen Kandidatinnen undKandidaten nicht zu schließen sind. Deshalb ruft Angela Merkel Anfang nächsterWoche eine Art Blitz-Gipfel im Kanzleramt zusammen. Ein Drittel des Kabinettstrifft sich mit Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften - zwei Monate bevor dasneue Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft tritt. Unternehmer berichten überdie Hürden für Einstellungen von Mitarbeitern aus dem Nicht-EU-Ausland. Quälendscheint die Bürokratie und Botschaften, Ausländerbehörden und Arbeitsagenturscheinen Schwierigkeiten zu haben, an einem Strang zu ziehen. (Autor: DanielPokraka) Studiogast: Hubertus Heil, SPD, BundesarbeitsministerDer lange Arm Moskaus: Staatliche Auftragsmorde in Deutschland? / DieWeiterungen um den sogenannten Tiergartenmord legen die Frage nahe: Entwickeltsich hier in Deutschland ein langer Arm Moskaus? Regierung und BND sindalarmiert von immer mehr Details, die rund um den Tod des Georgiers ZelimkhanKhangoshvili im vergangenen Sommer zu Tage treten. Sind wir ausreichendvorbereitet auf mögliche staatliche Auftragsmorde hierzulande? Oder hattendeutsche Dienste diese Gefahr zu lange vernachlässigt? Moskau scheint derBundesregierung durchaus aufzeigen zu wollen, dass es seine Interessen auch mitdiesen Mitteln durchzusetzen gedenkt. (Autor: Michael Stempfle) Studiogast:Armin Schuster, CDU/CSU, InnenexperteWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4468561OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell