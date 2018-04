München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Gefährliche Abschreckung / Die Situation in Syrien scheint zueskalieren. US Präsident Trump verschickt eine Kriegserklärung perTwitter, Großbritannien erklärt sich solidarisch, Frankreich willauch mitziehen und Russland hat klargemacht, dass es keine direktenAngriffe gegen Assad dulden wird. Amerikas Beziehungen zu Russlandseien schlechter als im Kalten Krieg, erklärt Donald Trump. Doch wieagiert Russland? Mit einem Gegenschlag oder mit einer konstantenDestabilisierung der westlichen Bündnispartner? Hackerangriffe,Desinformationskampagnen, psychologische Verunsicherung - es sindmehr oder weniger subtile Formen der Kriegsführung. Ein Bericht vonMichael Stempfle. Dazu als Live-Studiogast Bundesaußenminister HeikoMaas, der auch über die Position Deutschlands in diesem Konfliktsprechen wird"Hau ab, du Jude" - Antisemitismus in Deutschland / Jahrelangwurde ein jetzt 15-Jähriger beleidigt, verprügelt, gemobbt, weil erJude ist. Erst seitdem er die Schule gewechselt hat, geht es ihmwieder besser. Ein Fall von vielen. Antisemitismus und Judenhassscheinen auf vielen deutschen Schulhöfen alltäglich zu sein. Langsamwird die Öffentlichkeit sensibler für das Thema. Die Politikverspricht, in Zukunft verstärkt Sozialarbeiter an die Schulen zuschicken. Tamara Anthony hat mit der betroffenen Familie gesprochenund fragt, wie es sein kann, dass mehr als 70 Jahre nach demNationalsozialismus in Deutschland solche Stimmen wieder laut werdenund wie die Familie damit lebt. Auch dazu Studiogast Heiko Maas, dersich in seiner Zeit als Justizminister mit diesem Thema beschäftigthat und der als amtierender Außenminister bereits mit seinemAntrittsbesuch in Israel ein Zeichen setzteWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell