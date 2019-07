München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Ein unerfüllter AuftragBundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat in fünf JahrenAmtszeit viel versprochen, vieles hat sich nicht verbessert. Sie hatmehrere "Trendwenden" ausgerufen: mehr Personal, mehr Material. Zwarhat die Bundeswehr mittlerweile mehr Geld zur Verfügung, in derTruppe herrscht dennoch Mängelverwaltung. Jetzt könnte von der LeyensZeit als erste deutsche Verteidigungsministerin enden. Siehinterlässt ihren potentiellen Nachfolgern ein Amt, das wenigattraktiv erscheint. Eine Analyse von Ariane Reimers und ChristianFeld.Dazu ein Gespräch mit Michael Roth, SPD, Staatsminister für Europa imAuswärtigen AmtRadikal und genehm? Die Strategie des rechtsnationalistischenAfD-FlügelsIn vielen Landesverbänden der AfD, auch in Westdeutschland, führt derrechts- und völkisch-nationalistische Flügel der AfD rund um denThüringer Landeschef Björn Höcke und seinen Brandenburger KollegenAndreas Kalbitz einen offenen Kampf um die Macht in der AfD.Moderatere Mitglieder werden ausgegrenzt. Gegen Björn Höcke und seineFlügelbewegung regt sich auch Widerstand, etwa in einem offenen Briefvon mehr als hundert AfD-Politikern, die sich darin aber nichtinhaltlich distanzieren. Thomas Kreutzmann und Kristin Schwietzerüber die jüngste Entwicklung der AfD.Dazu ein Gespräch mit Jörg Meuthen, AfD, BundessprecherWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell