München (ots) -Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Macht die Straße der Politik Beine?Sie sind eine Bewegung, die die Parteien nicht ignorieren können.Tausende junge Menschen fordern von der Bundesregierung, dass diesebeim Klimaschutz schneller handelt. Selbst die Kanzlerin zeigtSympathie. Auf den Widerstand gegen die EU-Urheberrechtsreform schiendie Politik überhaupt nicht vorbereitet. Außerdem: Protest gegen den"Mietenwahnsinn", gegen Dieselfahrverbote, gegen Flüchtlinge. Demoshat es immer gegeben, doch aktuell scheint der Druck der Straßebesonders stark. Wie geht die Politik damit um? Versucht sie denProtest zu "umarmen"? Welche Risiken hat das? Kristin Becker gehtdiesen Fragen nach.Tina Hassel spricht darüber im "Bericht aus Berlin" mit demMinisterpräsidenten des Saarlandes, Tobias Hans, CDUGorch Fock: Kostenexplosion und FührungsversagenDie Gorch Fock ist der Stolz der Bundeswehr, Botschafterin auf denMeeren, Ausbildungsschiff der Marine. Junge Soldatinnen und Soldatenziehen an Deck im wahrsten Sinne des Wortes an einem Strang. Doch dieZeiten, als bei der Gorch Fock die Welt noch in Ordnung war, sindlängst vorbei. Die Sanierungskosten explodieren. DasBeschaffungswesen ist alles andere als effektiv. In dieser Wochewurde bekannt, dass Verteidigungsministerin Ursula vor Leyen von deneigenen Leuten falsche Informationen vorgelegt bekam. DerBundesrechnungshof fordert eine Bestandsaufnahme durch unabhängigeGutachter. Marie von Mallinckrodt und Christoph Prössl fragen, ob dieGorch Fock ein Symbol für die vielen Probleme bei anderenRüstungsprojekten ist.Gast im Studio bei Tina Hassel: Tobias Lindner, Bündnis 90/DieGrünen, Obmann im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages