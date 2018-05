München (ots) - Moderation: Thomas BaumannGeplante Themen:Vor Merkels Russland-Reise: Das deutsch-russische Verhältnis / Inden vergangenen Jahren hat das deutsch-russische Verhältnis starkgelitten: Die Liste der Streitpunkte - Ukraine, Syrien,Skripal-Affäre - ist lang. Außenminister Heiko Maas hatte Russlandsogar vorgeworfen, "zunehmend feindselig" zu agieren. Nach seinemBesuch bei seinem Amtskollegen Sergej Lawrow in Moskau reist kommendeWoche auch Kanzlerin Angela Merkel nach Sotschi, um den russischenPräsidenten Vladimir Putin zu treffen. Neben den vielen heiklenThemen werden Merkel und Putin auch über das Atomabkommen mit demIran sprechen, aus dem die USA einseitig ausgestiegen sind. UliMeerkamm berichtet, ob dieses Treffen die Chance für eine Annährungbietet. Thomas Baumann wird im Gespräch mit Sachsen-AnhaltsMinisterpräsident Reiner Haseloff, CDU, der Frage nachgehen, ob dieSanktionen gegenüber Russland gelockert werden sollten.Parteitag der FDP: Wie liberal sind die Liberalen? / Eigentlichist es das Markenzeichen der Liberalen, sich für Freiheit undBürgerrechte in verschiedensten Bereichen einzusetzen: Etwa wenn esum den Abbau von Überregulierungen in der Wirtschaft geht oder auchum Datenschutz für Internet-Nutzer. Doch markante Köpfe, die genaudiese Werte nach außen vertreten, haben nicht mehr das Sagen.FDP-Chef Lindner dominiert die Partei. Ulla Fiebig geht beimFDP-Parteitag der Frage nach: Was ist vom Markenkern der FDPeigentlich noch übrig und welche Möglichkeiten gibt es, denLiberalismus in der FDP wieder zu stärken? Studiogast bei ThomasBaumann ist der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell