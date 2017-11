München (ots) - Moderation: Thomas BaumannGeplante Themen:Sondierungen I: Streitpunkt Klima / Kommende Woche wird KanzlerinMerkel auf der Weltklimakonferenz in Bonn erwartet. Welche Botschaftkann sie aus den Sondierungsgesprächen mitbringen? Noch wird inBerlin hart gerungen. So auch am Sonntag im Kanzleramt mit denVerhandlungsführern der vier Parteien. Wann sollen welcheKohlekraftwerke vom Netz genommen werden? Wie soll in Deutschland derÜbergang zur Elektromobilität gestaltet werden? Inzwischen haben sichrund 50 Unternehmen und Verbände lautstark zu Wort gemeldet. Siefordern die Verhandlungspartner zu mehr Klimaschutz auf. Wie lassensich die Skeptiker aus CSU und FDP überzeugen? Dazu einHintergrund-Beitrag von Karin Dohr und ein Gespräch mit demehemaligen Bundesumweltminister Klaus Töpfer, CDUSondierungen II: Pro und contra Jamaika / Die Zustimmung für eineJamaika-Koalition sinkt in der Bevölkerung - lautARD-"Deutschlandtrend". Zu Recht? Können vier Parteien vier Jahrelang vertrauensvoll zusammenarbeiten, obwohl sie so unterschiedlicheVorstellungen haben - etwa bei der Zuwanderung? Wie groß ist dieSorge der FDP, dass sie - wie bei der letzten schwarz-gelbenKoalition von 2009 bis 2013 - viele eigene Ziele nicht umsetzen kann?Und welche Befürchtungen gibt es bei den Grünen, nur ein Anhängseleines bürgerlichen Lagers zu sein? Unser Autoren Oliver Köhr undMoritz Rödle haben gegensätzliche Meinungen dazu, ob Jamaika einErfolg werden kann oder nicht. Dazu ein Autoren-Streitgespräch undein Interview mit Katrin Göhring-Eckardt, einer von zweiVerhandlungsführern der GrünenPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell