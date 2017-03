München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Die EU auf der Kippe: Populisten gegen Europäer / Europa steht vorzwei wegweisenden Wahlen: Kommende Woche wählen die Niederlande, woder Rechtspopulist Geert Wilders und seine Partei stärkste politischeKraft werden könnten. Und wichtiger noch für Europa und Deutschland:Die französischen Präsidentschaftswahlen Ende April. Gewinnt dierechtsextreme Antieuropäerin Marine Le Pen, wäre das wohl das Endeder Europäischen Union in ihrer heutigen Verfassung - auf Deutschlandals größtes und wirtschaftlich stärkstes Land käme die Aufgabe zu,den Rest irgendwie zusammenzuhalten. Sollte sich aber der jungeReformer Emmanuel Macron durchsetzen, könnte das eine neue Chance fürEuropa werden - und eine neue Herausforderung für dasdeutsch-französische Verhältnis. (Autorin: Sabine Rau)Dazu ein Studiogespräch mit Gregor Gysi, Die Linke., VorsitzenderEuropäische LinkeBrutstätte Gefängnis: Warum mehr gegen Salafisten getan werdenmuss / Die Bedrohung durch islamistische Gefährder war noch nie sohoch, warnt in dieser Woche der Verfassungsschutzpräsident. Vieleislamistische Gefährder sitzen inzwischen in deutschen Gefängnissen.Der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer islamistischenTerror-Vereinigung. Die Zahlen steigen schnell und damit auch dieGefahr der Radikalisierung im Knast. Denn auch dort wird versucht,Nachwuchsislamisten zu rekrutieren. Dabei spielen auch islamistischeGefangenen-Hilfsorganisationen eine Rolle. Sie kümmern sich um dieInsassen und deren Familien und verhindern unter dem Deckmantel derHilfsorganisation, dass sich Gefangene von ihrer extremistischenIdeologie lösen. (Autor: Michael Stempfle)Dazu und zum Vormarsch der Populisten in Europa ein Schaltgesprächmit Thomas de Maizière, CDU, BundesinnenministerWeitere Informationen zur Sendung finden Sie direkt nachAusstrahlung unter www.berichtausberlin.dePressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell