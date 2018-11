München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Die Einen kommen, die Anderen gehen? / Die Grünen haben amWochenende ihren Parteitag, die SPD veranstaltet ihr Debattencamp.Die Einen sind auf dem Höhenflug, die Anderen sind im Sinkflug. Waspassiert da gerade? Was machen die Einen richtig, was machen dieAnderen falsch? Vor allem die SPD ringt mit sich selbst und versucht,sich trotz Regierungsbeteiligung zu erneuern. Ein schmerzlicherProzess, bei dem nicht alle mitziehen. Die Europawahlen stehen vorder Tür und die SPD beabsichtigt, sich hier deutlich zupositionieren. Martin Polansky und Moritz Rödle analysieren dieParteienverschiebung. Wer bleibt bei der SPD, wer wandert rüber zuden Grünen?Daheim - alleingelassen / Es hat lange gedauert, aber endlich hatdie Politik entdeckt, wie wichtig das Thema Pflege ist. Diese Wochewurde im Bundestag darüber diskutiert und beschlossen. Aber trotzallen Fortschritts wird die ambulante Pflege nicht ausreichendbedacht. Dort ist der Fachkräftemangel besonders hoch. Ein Grund:Ambulante Pflegekräfte bekommen in der Regel 36 Prozent wenigerGehalt als ihre Kollegen im Krankenhaus. Tamara Anthony mit einemFall aus Nordrhein-Westfalen.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell