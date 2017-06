München (ots) - Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Die Linke: Teamgeist oder Einzelkämpfer?Beim Parteitag der Linken wird sich zeigen, ob sich aus dervierköpfigen Spitzenmannschaft ein echtes Team formen lässt. Biszuletzt haben Spitzenkandidaten und Parteivorstand mehrfach eineinheitliches Auftreten vermissen lassen. Die Frage nach einerrot-rot-grünen Koalition im Bund wird unterschiedlich beantwortet:"Wir wollen Regierungsverantwortung übernehmen", sagt DietmarBartsch. Seine Ko-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht erklärt einsolches Bündnis inzwischen für tot. Wie will die Linke dieseWidersprüche bis zur Bundestagswahl auflösen?Autor: Michael StempfleDazu ein Gespräch mit der Spitzenkandidatin undFraktionsvorsitzenden, Sahra WagenknechtAfrika-Gipfel: Migrationsstopp durch Entwicklungshilfe?Am Montag und Dienstag geben sich auf Einladung der Kanzlerin beimG20-Afrika-Gipfel zahlreiche afrikanische Landesfürsten die Klinke indie Hand - einige davon alles andere als lupenreine Demokraten. Zielist es, mit Entwicklungshilfe die anhaltende Migration zu verhindern.Konditionierte Hilfe heißt das Zauberwort und meint: Nur wer etwasleistet, bekommt Geld. Mit seinem "Marshallplan" willEntwicklungshilfeminister Gerd Müller die afrikanische Wirtschaftstärken und gleichzeitig Fluchtursachen bekämpfen. Wie kann daskurzfristig helfen und was will Entwicklungshilfeminister Müller beider anstehenden G20-Afrika-Konferenz erreichen?Autorin: Eva LoddeDazu ein Gespräch mit dem Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung, Gerd Müller, CSUMit beiden Gesprächspartnern werden wir auch über das Wahldebakel vonTheresa May und die Auswirkungen auf die Brexit-Verhandlungen und dendeutschen Wahlkampf sprechen.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie direkt nachAusstrahlung unter www.berichtausberlin.dePressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell