München (ots) - Monika Baumgartner ist die gute Seele in der erfolgreichen ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Seit über zehn Jahren ist sie in der Rolle der Mutter von Martin Gruber, der von Hauptdarsteller Hans Sigl gespielt wird, zu sehen. Auch privat verstehen sich die beiden Schauspieler blendend. Zum Wochenauftakt treten die beiden bei "Wer weiß denn sowas?" allerdings gegeneinander zum Ratewettstreit an.Zum Duell der "Quiz-Giganten" hat sich Moderator Kai Pflaume zwei echte Spezialisten eingeladen: Das "Quiz-Ass" Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover und Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster "WWM"-Millionär, treten am Dienstag gegeneinander an.Die nächste Folge der erfolgreichen ARD-Reihe "Der Zürich-Krimi" läuft im April - mit Christian Kohlund in seiner Paraderolle als "Anwalt ohne Lizenz" Thomas Borchert und Ina Paule Klink, als seine Chefin Dominique Kuster. Am Mittwoch ermitteln die beiden Schauspielkollegen, wer beim Beantworten von Quizfragen die Nase vorn hat.Als Gewinnerin von zwei WM-Silbermedaillen, sowie zwei Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen, ist Christina Obergföll deutsche Rekordhalterin und gehört zu den wenigen Speerwerferinnen, die mehrmals über 70 Meter warfen. Ihr Rategegner am Donnerstag ist der ehemalige deutsche Diskuswerfer Robert Harting, der in dieser Disziplin Olympiasieger, sowie mehrmaliger Welt- und Europameister wurde.Die Schauspieler Pierre Franckh und Fritz Wepper kennen sich schon ewig, spielten u.a. in diversen Folgen der legendären Serie "Derrick" zusammen. Zum Wochenausklang treten sie mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton an, um interessante Fragen wie diese richtig zu beantworten:Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen Barista, vor dem Aufgießen von Filterkaffee ...? a) das Wasser zweimal zu kochen. b) das Kaffeepulver etwa eine halbe bis volle Stunde atmen zu lassen. c) den Papierfilter mit kochendem Wasser auszuspülen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" 30. März bis 3. April 2020 im Überblick: Montag, 30. März - die Schauspieler Hans Sigl und Monika Baumgartner Dienstag, 31. März - die Top-Quizzer Thorsten Zirkel und Eckhard Freise Mittwoch, 1. April - die Schauspieler Ina Paule Klink und Christian Kohlund Donnerstag, 2. April - die ehemaligen Leichtathleten Christina Obergföll und Robert Harting Freitag, 3. April - die Schauspieler Pierre Franckh und Fritz Wepper"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.