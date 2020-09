Erste Bank Aktie: Die nächste Woche dürfte eine wichtige Entscheidung bringen!

Bis Ende Juli ermäßigte sich der Kurs der Ersten Bank-Aktie auf ein Tief bei 18,89 Euro. Pünktlich zum 1. August kehrten die Bullen zurück und vollzogen einen steilen Anstieg. Er erreichte am 11. und 12. August den 50-Tagedurchschnitt. Zwar konnte dieser in der Spitze leicht überwunden werden, doch insgesamt sind die Käufer am gleitenden Durchschnitt gescheitert.

Er legt sich seitdem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung