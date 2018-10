Das Erste / BABYLON BERLIN: Tagessieg am Donnerstag und in den Mediatheken ein Hit / Nach drei Tagen 1,75 Millionen Videoabrufe für die ersten acht Folgen

München (ots) - Nach dem furiosen Start am vergangenen Sonntag warauch gestern das Interesse der Zuschauer an BABYLON BERLIN sehr groß:Die Folgen 4 bis 6 erreichten 5,27 Millionen Zuschauerinnen undZuschauer, was einem Marktanteil von 18,2 % entspricht. DerMarktanteil beim 14- bis 49-jährigen Publikum lag bei 14,0 %. Damitwar BABYLON BERLIN die meistgesehene Sendung des gestrigen Tages undlag klar über dem Durchschnitt des Sendeplatzes in diesem Jahr.Auch in den Mediatheken ist BABYLON BERLIN ein Hit: Seit dem Abenddes 30. September stehen die ersten acht Folgen online. An den erstendrei Tagen bis einschließlich 3. Oktober wurden insgesamt 1,75Millionen Videoabrufe registriert. Die Abrufe aus den Apps sind inden Zahlen noch nicht enthalten.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "HoheZuschauerzahlen in allen Altersgruppen und Topwerte bei derMediatheksnutzung - BABYLON BERLIN ist im linearen Fernsehen undonline auf der Erfolgsspur. Es freut mich sehr, dass dieseaußergewöhnliche Serie das Publikum auch außergewöhnlich fasziniert."Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto: "Ich binbegeistert! Innerhalb von drei Tagen verzeichnet BABYLON BERLINdeutlich mehr Mediatheken-Zugriffe als ein 'Tatort' in einer Woche.Und wir erreichen mit den komplexen Geschichten um Charlotte Richterund Gereon Rath auch noch ein Publikum, das uns normalerweise nichteinschaltet - ein toller Erfolg!"Die Folgen 7 und 8 von BABYLON BERLIN zeigt Das Erste am kommendenDonnerstag, 11. Oktober 2018, ab 20:15 Uhr.www.daserste.de/BabylonBerlinwww.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deAriane Pfisterer, ARD Degeto,Tel. 069/1509-331, E-Mail: ariane.pfisterer@degeto.deRegine Baschny, JUST PUBLICITY GmbHTel.: 089/202082-60, E-Mail: r.baschny@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell