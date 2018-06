Das Erste / BABYLON BERLIN: Free-TV-Premiere im Ersten am 30. September 2018

München (ots) - Es ist das TV-Ereignis des Jahres: BABYLON BERLIN,von der Kritik hochgelobt, vielfach preisgekrönt und internationalerfolgreich, feiert am Sonntag, 30. September 2018, um 20:15 UhrPremiere im frei empfangbaren Fernsehen. Nach dem Start mit dreiFolgen zeigt Das Erste die weiteren Episoden der 16-teiligen Seriejeweils donnerstags um 20:15 Uhr.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "DieZuschauer des Ersten dürfen sich auf die Free-TV-Premiere diesereinzigartigen deutschen Serie freuen, einer rauschhaften Inszenierungdes turbulenten Lebens im Berlin der Weimarer Zeit. BABYLON BERLINvereint Erzählkunst vor zeitgeschichtlichem Hintergrund mit demSchauwert des großen Kinos. Die Serie begeistert Kritiker und istinternational ein Hit. BABYLON BERLIN verdient die beste Startrampeim deutschen Fernsehen, und das ist der Sendeplatz Sonntag, 20:15 Uhrim Ersten."Christine Strobl, Programmgeschäftsführerin der ARD Degeto:"BABYLON BERLIN ist das Serienhighlight des Jahres und die derzeitspannendste und innovativste Serie aus Deutschland. Ohne den Mut unddie Leidenschaft aller Beteiligten wäre dieses Projekt so nie imöffentlich-rechtlichen Fernsehen realisiert worden. Wir setzen mitBABYLON BERLIN weiter auf deutsche Qualitätsserien made by ARDDegeto."Die Sendetermine in der Übersicht:Sonntag, 30. September 2018, 20:15 UhrBABYLON BERLIN Folge 1-3Donnerstag, 4. Oktober 2018, 20:15 UhrBABYLON BERLIN Folge 4-6Donnerstag, 11. Oktober 2018, 20:15 UhrBABYLON BERLIN Folge 7 und 8Donnerstag, 18. Oktober 2018, 20:15 UhrBABYLON BERLIN Folge 9 und 10Donnerstag, 25. Oktober 2018, 20:15 UhrBABYLON BERLIN Folge 11 und 12Donnerstag, 1. November 2018, 20:15 UhrBABYLON BERLIN Folge 13 und 14Donnerstag, 8. November 2018, 20:15 UhrBABYLON BERLIN Folge 15 und 16BABYLON BERLIN ist die erste deutsche TV-Serie, die die politischeEntwicklung der Weimarer Republik in allen Facetten undGesellschaftsschichten erzählt. Mit den Augen eines jungen Kommissarsblicken die Zuschauer hinter die Kulissen der "Goldenen Zwanziger",die neben der Weltwirtschaftskrise den Tanz auf dem Vulkan zum Mythoshaben werden lassen.In den Hauptrollen sind Volker Bruch als Gereon Rath und Liv LisaFries als Charlotte Ritter zu sehen. In weiteren Rollen Peter Kurth,Matthias Brandt, Leonie Benesch, Lars Eidinger, Misel Maticevic,Fritzi Haberlandt, Jördis Triebel, Christian Friedel, HannahHerzsprung, Benno Fürmann, Jeanette Hain, Marc Hosemann u. v. m.BABYLON BERLIN ist eine Produktion von X Filme Creative Pool inKoproduktion mit ARD Degeto, Sky und Beta Film, gefördert vonMedienboard Berlin-Brandenburg, Film- und Medienstiftung NRW, GermanMotion Picture Fund, Creative Europe Media Programm der europäischenUnion.Für Buch und Regie zeichnen Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achimvon Borries verantwortlich. Die Serie basiert auf denBestseller-Romanen von Volker Kutscher.www.daserste.de/BabylonBerlinwww.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deAriane Pfisterer, ARD Degeto,,Tel. 069/1509-331, E-Mail: ariane.pfisterer@degeto.deRegine Baschny, JUST PUBLICITY GmbHTel.: 089/202082-60, E-Mail: r.baschny@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell