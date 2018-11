Erste Autobahn-Testfahrt von Lastwagen mit Oberleitung

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

ERZHAUSEN (dpa-AFX) - Auf der viel befahrenen Autobahn 5 in Südhessen beginnen am Dienstag (21.30 Uhr) die Testfahrten von speziellen Lastwagen mit Stromabnehmern.



Nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil wird damit erstmals auf einer deutschen Autobahn ein Oberleitungs-Hybrid-Lkw unterwegs sein. Zunächst soll er testweise in Schrittgeschwindigkeit nur einige Meter fahren. Die Oberleitungsstrecke ist in den vergangenen Monaten auf einem rund fünf Kilometer langen Abschnitt in beiden Richtungen der Autobahn 5 bei Erzhausen nahe Darmstadt errichtet worden.