Erste Ausbaustufe startet - Gigabit für 16 Millionen Menschen

Hannover (ots) -Vodafone startet die erste Gigabit-Ausbaustufe. Mit einemeinzigartigen Mix aus bestehender Kabelinfrastruktur und neuenGlasfaser-Leitungen bringt der Düsseldorfer TelekommunikationskonzernGigabit-Geschwindigkeiten jetzt großflächig in die Republik. Schon indiesem Geschäftsjahr werden 70 Städte im eigenen KabelVerbreitungsgebiet zu Gigabit-Städten. Darunter die MetropolenHamburg und München. So erhalten 16 Millionen Menschen zuhause Zugangzu Gigabit-Geschwindigkeiten im Kabelnetz. Im selben Zeitraum machtVodafone das Gigabit mit Glasfaser auch für 7.000 Unternehmenverfügbar. Das bringt Deutschland 300.000 Gigabit-Arbeitsplätze. Auchfür 300.000 Bürger auf dem Land macht Vodafone den Anschluss an dieGlasfaser-Autobahn möglich. "Wir bauen aus. Und Deutschlandprofitiert. 2018 zünden wir die erste Ausbaustufe. In den nächstenneun Monaten bringen wir schon 20% aller Bürgerinnen und Bürger ansGigabit", so Vodafone Deutschland Chef Hannes Ametsreiter. "Gemeinsamhaben Kabel und Glasfaser die Kraft, Deutschland zur Gigabit-Nationzu machen. Das sichert der deutschen Wirtschaft auch in Zukunft einenweltweiten Spitzenplatz."