München (ots) - SPD und Die Linke haben sich die sozialeGerechtigkeit auf die Wahlkampf-Flagge geschrieben. Währenddessensetzt die CDU auf ein "Weiter so". Geht es in Deutschland also garnicht so ungerecht zu wie behauptet? Reden SPD und Die Linke das Landschlecht? Oder beschönigen die Kanzlerin und ihre Partei im Wahlkampfdie Situation der Menschen in Deutschland?Zu Gast bei Anne Will:Olaf Scholz (SPD), Erster Bürgermeister von HamburgArmin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-WestfalenSahra Wagenknecht (Die Linke), Fraktionsvorsitzende im Bundestag undSpitzenkandidatinMaurike Maaßen, Verkäuferin und ehemaliges SPD-MitgliedKatja Lorenz, alleinerziehende Mutter auf WohnungssucheANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen