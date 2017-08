München (ots) - Fünf Wochen vor der Bundestagswahl ist keineWechselstimmung in der Republik spürbar. Hat Martin Schulz noch eineChance, Bundeskanzler zu werden? Angela Merkel scheint unangefochten.Innere Sicherheit, Flüchtlingspolitik, "Ehe für alle" - hat Merkeldas Land in diesen Zeiten zukunftssicher aufgestellt? Bei Anne Willtreffen FDP und AfD - die große Chancen haben, in den Bundestageinzuziehen - auf CDU und SPD, die die zukünftige Bundesregierunganführen wollen.In den kommenden Wochen sind bei Anne Will weitere Gesprächsrundenzur Bundestagswahl mit Vertreterinnen und Vertretern weitererParteien vorgesehen.Zu Gast bei Anne Will:Volker Kauder (CDU, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag)Thomas Oppermann (SPD, Fraktionsvorsitzender im Bundestag)Christian Lindner (FDP, Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat)Alice Weidel (AfD, Mitglied im Bundesvorstand und Spitzenkandidatin)ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zuraktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell