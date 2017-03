München (ots) -Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen und "hart aber fair"-ModeratorFrank Plasberg starten am 21. April in die nächste Runde der etwasanderen Vorabendquizshow. Egal ob Ehe- oder Liebespaar, prominentoder nichtprominent - das Journalisten-Ehepaar trifft in 44 neuenAusgaben und zwei großen "Paarduell XXL"-Abendshows auf spannendeGegner.Für Anne Gesthuysen und Frank Plasberg geht es dabei um die Ehre,für die Herausforderer um einige Tausend Euro. Beide freuen sichschon riesig auf die neue "Paarduell"-Runde. Anne Gesthyusen: "MitJörg Pilawa als Therapeut, sehe ich der Silberhochzeit gelassenentgegen." Frank Plasberg: "Winston Churchill hat gesagt: Ein klugerMann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eineChance. Ich finde, Anne hat ihre Chance beim Paarduell immer gutgenutzt." Und auch Moderator Jörg Pilawa hat seine Rolle im"Paarduell" schon definiert: "Als Paartherapeut werde ich im weißenKittel moderieren und alles dafür tun, damit in der Vita von Anne undFrank nicht steht: 'Wir haben uns bei Jörg Pilawa getrennt.' Das wirdschwer!"Zur Startfolge am Freitag, 21. April geht es für dasHerausforderer-Paar in ein hartes Wissensmatch gegen Lilly und BorisBecker, die für den guten Zweck spielen. Punkten die Tennislegendeund seine Powerfrau bei den entscheidenden Fragen und welches Doppelist stärker als Team? Denn es geht nicht nur um Wissen, auch diegegenseitigen Stärken und Schwächen des anderen gilt es guteinzuschätzen.Nach dem Vorabend-Auftakt folgt gleich am nächsten Tag die erstegroße Samstagabendshow. In der XXL-Ausgabe unter Federführung des WDRmessen sich die Gastgeber mit drei prominenten Paaren. Moderator JörgPilawa begrüßt am 22. April, um 20:15 Uhr Schauspieler Oliver Mommsenund Frau Nicola, Sängerin Linda Hesse und Freund André Franke sowieSchauspielerin Uschi Glas mit Ehemann Dieter Hermann. Die zweiteXXL-Samstagabendshow des "Paarduells" folgt dann im Juni.Alle Paare gehen voll auf Risiko. In einem Quiz der Generationenbekommen sie knifflige Fragen aus drei Jahrzehnten gestellt: Wer weißmehr über die 70er, 80er und die 90er Jahre bis heute? Was waren diegrößten Hits? Wie hießen die Interpreten? Wer erinnert sich an diebeliebtesten Filme? Wer kennt sich aus in Politik, Sport und Klatschund Tratsch? In amüsanten Spielen müssen die prominenten Paare abernicht nur ihr Wissen, sondern auch Geschicklichkeit und Teamgeistunter Beweis stellen. Jörg Pilawa und den Zuschauer erwarten aufjeden Fall spannende Einblicke in die Psychologie der Partnerschaft."Paarduell" ist eine Produktion von "Ansager und Schnipselmann" inKooperation mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste.Redaktion: Karin Kuhn"Paarduell XXL" ist eine Produktion von "Ansager undSchnipselmann" in Kooperation mit Herr P. im Auftrag der ARD unterredaktioneller Federführung des WDR. Redaktion: Katja BanseWeitere Informationen zum "Paarduell" unterwww.DasErste.de/paarduellFotos unter ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deUlrike M. Schlie und Torsten Maassen,Picture Puzzle MedienTel.: 0221/500039-12E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell