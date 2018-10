München (ots) -Seit 25. September 2018 stehen sich Heino Ferch und Samuel Finziwieder als unnachahmliches Ermittlerduo gegenüber - in höchstelegantem Ambiente und ausgesuchter Garderobe lösen sie als Allmenund Carlos mit vollem Einsatz und sogar unter Lebensgefahr einenkniffligen Fall um ein berühmtes Dahlien-Gemälde. Unter der Regie vonThomas Berger und nach den Drehbüchern von Martin Rauhaus findenzurzeit in Tschechien die Dreharbeiten zum dritten Film derARD-Degeto-Reihe nach der Romanvorlage von Bestseller-Autor MartinSuter statt.Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) ist elegant, gebildetund liebt die schönen Dinge. Der Umgang mit Geld ist allerdings nichtseine Stärke, so dass er und sein Diener und Vertrauter Carlos(Samuel Finzi) immer wieder in ernste Probleme geraten. Doch dernächste ungewöhnliche Auftrag kommt bestimmt - und Allmen weiß sichund Carlos mit nicht immer lupenreinen Methoden zu retten.In weiteren Rollen sind Andrea Osvárt, Katharina Schüttler,Florian Stetter, Isabella Parkinson, Mehdi Nebbou und Udo Samel zusehen. Die Dreharbeiten finden noch 30. Oktober in der Schweiz(Zürich) und Tschechien statt.Zum Inhalt: In einem Luxushotel am Zürichsee wird eines derberühmten Dahlien-Gemälde von Fantin-Latour gestohlen. Dieexzentrische Besitzerin und Hotelerbin Dahlia Gutbauer (Erni Mangold)engagiert ausgerechnet Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) mitder Wiederbeschaffung des Kunstwerks. Während Allmen den lukrativenAuftrag interessiert entgegennimmt, argwöhnt sein Diener Carlos(Samuel Finzi), dass diese Ermittlung viel zu gefährlich sei, dabereits ein Wachmann und ein Hotelgast im Zusammenhang mit demDiebstahl ermordet wurden. Selbstverständlich schlägt Lebemann Allmendie gut gemeinte Warnung in den Wind, doch schon bald muss sich dersmarte, selbsternannte Kunstdetektiv mit eiskalten Gegnern messen,die nicht zu unterschätzen sind."Allmen und das Geheimnis der Dahlien" (AT) ist eine Produktionder UFA FICTION im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzentist Benjamin Benedict, Producerin Sinah Swyter. Koproduzent ist MIAFILM. Für die Redaktion zeichnet Birgit Titze (ARD Degeto)verantwortlich.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold,Tel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.defilmcontact, Julia Kainz,Tel: 030 / 27908-700, mobil 0163 250 85 78,E-Mail: juliakainz@filmcontact.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell