München (ots) -Heino Ferch und Samuel Finzi ermitteln wieder in derARD-Degeto-Krimireihe nach den Bestsellern von Martin SuterAm Samstag, 13. Juli 2019, um 20:15 Uhr im ErstenNach den beiden Martin-Suter-Verfilmungen "Allmen und das Geheimnisder Libellen" und "Allmen und das Geheimnis des rosa Diamanten"meldet sich der selbsternannte Kunstdetektiv und Lebemann JohannFriedrich von Allmen (Heino Ferch) mit seinem loyalen Butler Carlos(Samuel Finzi) zurück. In "Allmen und das Geheimnis der Dahlien"müssen Allmen und Carlos einen dreisten Kunstraub aufklären, demungewöhnliche Motive zu Grunde liegen. Offenbar steht dasVerschwinden eines berühmten Dahlien-Gemäldes mit dem Werben um einegleichnamige Dame in Zusammenhang. Mit vollem Einsatz und sogar unterLebensgefahr, jedoch stets mit einem Auge für das Schöne und einerunermüdlichen Lebensfreude, lösen Heino Ferch und Samuel Finzi alselegant-wortgewandtes Duo den komplexen Fall.Die hochspannende Verfilmung des Bestsellers von Martin Suter spielthumorvoll mit den Genrekonventionen der Kunstraub-Thriller: Manfiebert nicht mit dem raffinierten Dieb, sondern mit dem naivenKunstdetektiv. Die wunderbare Sprache, die grandiose Kameraarbeit undelegante Ausstattung sorgen im dritten Film der erfolgreichenKrimireihe für ein besonderes Fernseherlebnis.Unter der Regie von Thomas Berger spielen in weiteren Rollen u.a.Andrea Osvárt, Katharina Schüttler, Florian Stetter, IsabellaParkinson, Mehdi Nebbou und Udo Samel. Das Drehbuch mit pointiertenDialogen stammt aus der Feder von Martin Rauhaus, nach der Vorlage"Allmen und die Dahlien" von Martin Suter."Allmen und das Geheimnis der Dahlien" ist eine Produktion der UFAFICTION im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzent istBenjamin Benedict, Producerin ist Sinah Swyter. Koproduzent ist MIAFILM. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Sascha Schwingel(beide ARD Degeto).