München (ots) - Wie wohnt es sich in einem alten Kuhstall odereiner ehemaligen Schule, in einem früheren Gewächshaus oder in einerumgebauten Kirche? Die abwechslungsreiche Unterhaltungssendung"Stadt, Land, Haus" geht diesen Fragen nach. In jeder Ausgabebesuchen zwei Paare nacheinander drei verschiedene Traumimmobilien ineiner bestimmten Region Deutschlands. Sie sollen erraten, was dieHäuser und Wohnungen wert sind und einen Schätzpreis oder eineWissensfrage zu ausgewählten Einrichtungsgegenständen abgeben. DieKandidaten besichtigen Wohnobjekte mit besonderem Charakter: schöneLandvillen und Stadthäuser, ungewöhnliche Designobjekte, ausgebauteHöfe, Lofts, Hausboote oder Datschen. Gefragt sind Wissen undIntuition.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "DerWohnraum ist ein elementares Bedürfnis aller Menschen, das Eigenheimfür viele ein Traum. In jedem Fall bedeutet Wohnen heute weit mehrals ein Dach über dem Kopf zu haben. Es ist Aus- und Abdruck derPersönlichkeit und insofern für alle von großem Interesse. Da kommt'Stadt, Land, Haus', unser neues Unterhaltungsformat am Nachmittagmit Mareile Höppner, genau richtig."Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, rbb-Programmdirektor: "Wohnen ist einThema, das jeden angeht - und es ist immer spannend, durchsSchlüsselloch zu schauen. Gemütlich, praktisch, designed oder vomFlohmarkt - wie wir wohnen, sagt viel über uns aus. Daher freue ichmich besonders auf das spielerische Element von 'Stadt, Land, Haus -So wohnt Deutschland' und lade unsere Zuschauerinnen und Zuschauerzum Mitraten ein."Mareile Höppner führt durch die ungewöhnlichen Traumimmobilien.Als Experten geben Architektin Prof. Petra Kahlfeldt und GeorgeMullen, Kunsthistoriker und Auktionator, erkenntnisreiche Kommentareund bieten den Zuschauerinnen und Zuschauern unterhaltsame Einblickein Bautrends und Wohnkultur quer durch die Zeitgeschichte."Stadt, Land, Haus" basiert auf dem britischen Format "Guess thishouse" von 12 Yard Productions, einem Unternehmen der ITV-Gruppe.Imago TV Film- und Fernsehproduktion GmbH (Produzentin: AndreaSchönhuber, Executive Producerin: Heike Raab) hält die Rechte fürDeutschland und produziert das Format im Auftrag der ARD unterFederführung des rbb (Gesamtleitung: Anja Hagemeier) für Das Erste.